Ecco i premiati del contest fotografico

CASTIGLIONE DEL LAGO – Grande partecipazione alla seconda edizione del contest fotografico ’’Le attività castiglionesi in un click’’, promosso da Confcommercio Trasimeno, in collaborazione con l’Associazione Eventi, nell’ambito della Festa del Tulipano 2023. Sessanta gli scatti - aventi come soggetto le attività di Castiglione del Lago allestite o proposte in modo ’floreale’ - arrivati all’associazione. Il 1° posto è stato assegnato alla foto dal titolo la "Rocca e la brocca", realizzata da Stefania Dente, che rappresenta l’attività Stefania Ceramiche. A lei è andato il premio consistente in un corso di fotografia e macchina fotografica analogica, messo in palio da Studio Fotografico Via del Forte di Riccardo Capecchi. Il secondo premio, con lo scatto dal titolo "Pensieri di primavera", è andato ad Erica Petrucci, terza posizione, con lo scatto "La Principessa del Tulipano", per Nicola Di Stefano.