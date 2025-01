Ecco come cambia il sistema di raccolta dei rifiuti

SAN VENANZO Nuovo sistema per la raccolta dei rifiuti. Si è svolta alla serra comunale iniziativa pubblica per parlare delle nuove modalità di raccolta degli imballaggi e del barattolame e, più in generale, per cercare di migliorare il riciclo dei rifiuti. Sia ha infatti modificato la raccolta differenziata della plastica, accorpata ora alla raccolta di barattolame in acciaio e imballaggi in alluminio. Un cambiamento che ha lo scopo di semplificare e ottimizzare la raccolta e che, come ha sottolineato il presidente di Sia, Luciano Concezzi, "segna un ulteriore passo avanti nella qualità e nell’efficacia della differenziata". Dopo la dismissione dei cassonetti di prossimità dedicati alla raccolta monomateriale del barattolame, sarà la volta, a breve, della sostituzione dell’adesivo informativo sui contenitori domiciliari, con l’indicazione della raccolta di multimateriale leggero (e non più solo plastica), insieme alla contestuale inversione dei colori di riferimento per la raccolta della carta e del multimateriale: tappo giallo per il multimateriale leggero, mentre nel contenitore con il tappo blu andrà conferita la carta.