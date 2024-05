E45 a Promano, rinasce il cavalcavia. Completato il varo del nuovo ponte

Si sono regolarmente svolte, sotto la pioggia, le prime operazioni di varo del nuovo ponte del cavalcavia in E45 all’altezza di Promano. La scorsa notte Anas ha eseguito il posizionamento dell’impalcato del cavalcavia che sovrappassa la E45 a Promano: l’opera era stata danneggiata strutturalmente da un mezzo pesante fuori sagoma e successivamente demolita. Il nuovo impalcato, completamente in acciaio, è lungo 25 metri per un peso complessivo di 45 tonnellate. È stato assemblato in loco e sollevato con una speciale gru di circa 400 tonnellate quindi calato sulle spalle esistenti.

Per poter consentire queste operazioni il traffico è stato chiuso dalla sera del 13 maggio fino alle prime luci dell’alba di ieri con il flusso veicolare deviato nelle strade interne, con indicazioni sul posto, così da permettere il regolare svolgimento del cantiere. Il completamento dell’intervento è previsto entro il mese di luglio quando il cavalcavia tornerà a svolgere la sua funzione, un anno e mezzo dopo l’incidente che ne causò il danneggiamento.

Proseguiranno dunque anche nelle prossime settimane i cantieri attorno a quest’opera: le squadre incaricate da Anas eseguiranno il getto della soletta in calcestruzzo e saranno realizzate le barriere laterali, infine la pavimentazione.

L’incidente che danneggiò il cavalcavia avvenne il 31 gennaio del 2023 a causa di un escavatore trasportato da un mezzo pesante fuori-sagoma che stava transitando in E45. Col violento urto contro il braccio meccanico della macchina operatrice, le travi portanti del cavalcavia avevano subito un danneggiamento con distacco di parti cementizie i cui detriti, caduti sulla carreggiata, provocarono lievi danneggiamenti ai primi veicoli in transito causando un momentaneo blocco della circolazione. Venne chiusa al traffico la E45 e la strada comunale sovrastante quindi fu posta in opera una struttura provvisoria a sostegno della trave danneggiata fino alla demolizione, poiché i danni riportati non ne consentivano una riparazione tale da garantire la dovuta sicurezza statica. Da mesi procedono i lavori ed ora il cantiere sul cavalcavia a Promano sembra essere alle battute finali aspettando la riapertura al traffico.

