È tornato a funzionare l’ascensore della Posterna

Torna a funzionare l’ascensore del percorso meccanizzato della Posterna che conduce al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti. La notizia del disservizio era emersa due settimane fa quando l’ex assessore all’urbanistica del comune di Spoleto, Juri Cerasini, in carrozzina, dopo essere salito al primo piano dell’uscita del teatro Nuovo era stato costretto a tornare indietro perché il secondo ascensore non era funzionante. La sua denuncia sui social network aveva allarmato anche lo stesso sindaco Andrea Sisti che si era attivato immediatamente con il gestore della mobilità alternativa, BusItalia, per risolvere il problema. Ebbene, il secondo ascensore sarebbe stato fermo a causa di un guasto, ma ora è tornato regolarmente in funzione ed è possibile raggiungere facilmente, anche per i non deambulanti, il teatro nuovo. Ad annunciarlo è stato ancora l’ex assessore con un nuovo post sui social. "Finalmente – scrive Cerasini –, dopo un lungo periodo, l’ascensore dell’uscita Teatro Nuovo della mobilità alternativa è tornato funzionante e quindi l’uscita è accessibile a tutti. Grazie a Busitalia, all’architetto Marchetti e tramite lei a tutta la direzione dei Lavori pubblici del Comune di Spoleto e al sindaco Andrea Sisti che, ognuno per le proprie funzioni, si sono adoperati alacremente affinché il problema fosse risolto nel più breve tempo possibile. Una buona notizia anche in vista del prossimo inizio della stagione di prosa".