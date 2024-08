E... State con noi 2024. Sicurezza stradale le regole da seguire. Occhio ad alcol e droga

Piazza IV Novembre è piena di turisti e di cittadini, incuriositi dagli stand e dalla presenza degli agenti. Ieri infatti ha fatto tappa anche a Perugia la campagna nazionale “E…State con noi 2024“ della Polizia di Stato per promuovere una guida sicura e consapevole, nel rispetto delle regole. Molti vacanzieri scattano foto, altri sono in fila davanti al camper azzurro della Polizia di Stato per provare in prima persona, grazie alla realtà virtuale, cosa significa risalire in macchina in condizioni di alterazione psicofisica dovuta al consumo di alcol o droghe. E c’è anche chi immortala la pattuglia “Lamborghini Urus”, "il veicolo in uso alla Stradale – spiega il sostituto commissario David Lucani – specializzato nel trasporto di organi, proprio per le caratteristiche di velocità e sicurezza nei casi di emergenza".

Con l’occasione, gli agenti della Stradale con stand, cartelloni e audio hanno fornito consigli ai cittadini che devono mettersi alla guida in un periodo in cui il traffico è più caotico. Il dirigente (sezione di Perugia), Francesco Cipriano, ha ricordato che "specialmente nei fine settimana estivi, in cui il flusso dei turisti è particolarmente intenso, gli agenti della Polizia Stradale, con il coordinamento dei Centri operativi su tutto il territorio nazionale, saranno presenti sulla viabilità, soprattutto in occasione della movida, con dispositivi di controllo per contrastare le condotte di guida rischiose e imprudenti". In campo anche tutte le tecnologie come etilometri e strumenti per il controllo della viabilità e della sicurezza stradale - Street Control e Police Controller. Grazie alla collaborazione di Fondazione Ania e di Autostrade per l’Italia viene impiegato anche il laboratorio mobile per accertare su strada lo stato di alterazione per droga attraverso analisi di secondo livello. Sono stati tanti, compresi i giovanissimi, quelli che hanno provato il simulatore di ebbrezza e le conseguenze che provoca. "Un’esperienza interessante – dice un neopatentato –. Non mi metterò mai alla guida se non sono sicuro!".

Silvia Angelici