Due furti nelle abitazioni. Anche i regali di Natale nel bottino dei ladri

ORVIETO Dopo il Tamburino, i ladri della case isolate hanno preso di mira la zona della Padella. I malviventi sono riusciti ad introdursi in due appartamenti. In uno di questi i ladri hanno praticato un foro con il trapano sul vetro. I vicini non si sarebbero accorti di nulla. Entrambe le abitazioni sono state messe a soqquadro. Oltre a soldi, oggetti e preziosi è stata portata via anche una Playstation, dono di Natale. Complessivamente si è trattato di un bottino di alcune migliaia di euro. E’ stata subito avvisata la polizia che ora sta acquisendo tutti gli elementi per poter risalire all’identità di chi ha operato i furti, mente gli agenti della scientifica hanno eseguito i rilievi all’interno degli appartamenti alla ricerca di elementi utili ad identificare gli autori dei colpi. Intanto anche i residente della Padella invocano maggiori controlli soprattutto nelle ore notturne. La polizia sta anche indagando anche sul drone cauto in un terreno privato al Tamburino nell’ipotesi che sia stato utilizzato dai ladri prima di entrare in azione.