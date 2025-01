“Dottori in pellicola“, proiezioni alla Galleria Nazionale

Arte e cinema alla Galleria Nazionale dell’Umbria per chiudere in bellezza “Omaggio a Dottori. Divisionista, Futurista e Aeropittore 1906 – 1942“ (nella foto), la mostra organizzata dagli Archivi Dottori nella sala 39 del museo. Domani alle 16.30 si tiene l’evento “Dottori in pellicola“, in programma nella Sala conferenze della Galleria, al III piano di Palazzo dei Priori. Saranno così proiettati due documentari: “Dottori. Il cerchio, la curva dolce, le ascese che suggeriscono la spirale“ realizzato nel 2009 da Giulietta Mastroianni, artista con esperienze importanti nel cinema, anche come assistente alla regia, nella scrittura teatrale e oggi scultrice che dedica il suo lavoro all’ambiente e all’arte. Il video ritratto del pittore futurista è prodotto dal Comune e dall’Università per Stranieri. A seguire “Dottori: aeropittore e futurista“ (1971) di Luigi Di Gianni, pluripremiato maestro del documentario antropologico che si è distinto per uno stile personale, facendo tesoro delle ricerche di Ernesto De Martino, ma interpretando sempre a proprio modo la realtà visiva, che guardava oltre il “tempo reale”, ricercando ideale incontro tra immagini, musiche e (poche) parole. L’evento sarà introdotto da Massimo Duranti, Archivi Dottori, e dalla regista Giulietta Mastroianni con intervento di Fabio Melelli, storico del cinema, scrittore, docente e nominato dal Ministero come componente della Commissione Cinema per la valutazione dei progetti e per l’attribuzione dei contributi.

L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti.