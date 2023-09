Don Luciano nuovo parroco di Agello a Magione: ecco il commento del sindaco

Don Luciano Cordis nuovo parroco della frazione di Agello, Magione. Già parroco di San Savino e Casenuove, diventa così sacerdote dell’unità pastorale che comprende le tre frazioni. Presente nel Magionese fin dal 2018, ha assunto il suo primo incarico nel 2020 a San Savino. Alla cerimonia di insediamento erano presenti il maresciallo Roberto Biagini comandante della locale caserma dei carabinieri, Don Simone Sorbaioli, originario di Magione, come vicario dell’Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve Ivan Maffeis e il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini, che ha così commentato il nuovo incarico: "Ringraziando per l’impegno e la passione che ha speso Padre Francesco Ciaffoloni per Agello e il suo territorio, accogliamo Don Luciano, che saprà essere un sacerdote presente, disponibile e capace di aggregare".