Disabili, botta e risposta tra Dem e Carroccio

"Le posizioni espresse dal candidato-generale Roberto Vannacci in merito alla auspicata ghettizzazione degli alunni disabili rappresenta il punto di non ritorno anche per un personaggio che ha fatto delle dichiarazioni paradossale e retrive il suo tratto distintivo. La Regione Umbria e in particolare la presidente dell’Osservatorio regionale sulla disabilità, Paola Fioroni, prendano le distanze in ogni modo da questa intollerabile deriva": il portavoce delle opposizioni in Consiglio regionale, Fabio Paparelli, interviene in merito alle recenti dichiarazioni del candidato della Lega alle prossime elezioni europee. "Dovrebbero essere i suoi stessi alleati e compagni di partito - rimarca Paparelli in una sua nota - a manifestare disagio e a prendere le distanze da posizioni così odiose e neo-darwiniane".

Una risposta, indiretta, era arrivata l’altro ieri alle parole di Vannacci proprio da Fioroni: "L’inclusione è un percorso che non può finire mai e non si può tornare indietro: la disabilità va conosciuta e mai strumentalizzata" ha scritto la presidente dell’Osservatorio regionale, ripercorrendo le tappe che negli ultimi 40 anni hanno riguardato questa delicata materia. "La recente approvazione, nelle settimane passate, dell’ultimo Decreto attuativo della legge Delega, proposto dal ministro Alessandra Locatelli – ha scritto – supera la frammentazione normativa ancora esistente, promuove ancora un nuovo passo avanti nella cultura dell’inclusione eliminando retaggi di linguaggio come ’portatore di handicap’, ’handicappato’ , inoltre fissa le linee guida affinché il progetto individuale personalizzato partecipato e globale diventi esigibile per tutti".