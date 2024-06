Dieta mediterranea. Incontro dell’Anteas

“Mangiare e stare bene“ è il tema dell’incontro promosso dall’Anteas con il Cesvol Umbria, che si terrà domani alle 18 a “Lo Scalo“ Community hub. Sarà l’occasione per parlare di salute e sostenibilità a tavola e approfondire gli aspetti della dieta mediterranea in relazione ai prodotti enogastronomici di Orvieto. Dopo i saluti del presidente dell’Anteas Odv, Rocco Ienco, l’incontro sarà condotto dal dottor Daicoro Principi, giovane nutrizionista e chinesiologo che punta a diffondere la consapevolezza di un sano stile di vita unito alla tradizione italiana e alla tutela del territorio. "Crediamo che il mangiare sano e lo stare bene siano importanti a qualsiasi età e che la materia sia di fondamentale interesse verso qualsiasi generazione, a partire dai bambini, ragazzi, giovani e adulti fino ad arrivare alla terza età, perché una sana alimentazione è un fondamentale investimento per una buona qualità della vita", sottolineano dall’associazione Anteas.