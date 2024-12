Dialogo di pace con il cardinale. Matteo Zuppi

ASSISI – Il Comune di Assisi rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura della pace, organizzando un incontro intitolato “Dialogo e cooperazione per la pace nelle diversità”, a cui interverrà anche il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. L’iniziativa si terrà domani, alle ore 9.30, nella sala della Conciliazione del palazzo comunale e segue il grande Concerto di Natale appena registrato in Basilica e dedicato appunto al tema della pace.

L’incontro è nato in collaborazione con la SIOI (Società italiana per l’organizzazione internazionale – Associazione italiana per le Nazioni Unite), che proprio nel 2024 compie 80 anni, d’intesa con l’Ufficio Onu Unesco Sostegno Nazioni Unite del Comune di Assisi, istituito nel 1999 e che quest’anno celebra il venticinquesimo anno di attività.

Alla conferenza, aperta a tutti, parteciperanno il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, il presidente della SIOI, Riccardo Sessa, relatori di rilievo nazionale sui temi dei diritti umani e della cooperazione internazionale. In un momento storico difficile, segnato da venti guerra e lacerazioni mondiali, l’idea è quella di rendere Assisi sempre più un punto di riferimento concreto nella costruzione della cultura della pace e del dialogo.