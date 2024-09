Crisi idrica, povero Lago : "Manutenzione affluenti ko. Immobilismo e soldi sprecati"

"Problema idrico del Lago: ogni anno alimenta il dibattito politico estivo poi finisce lì. Nel 2012,il livello delle acque del Trasimeno superarono per le abbondanti piogge di oltre 40 centimetri lo zero idrometrico. Fu anche riattivato l’emissario di S.Savino per abbassare il livello delle acque, eliminando così quella riserva idrica necessaria a sopperire i periodi di scarse piogge che periodicamente si verificano". Lo ricordano Daniz Lodovichi e Pierino Bernardini del gruppo La voce dei cittadini. Che aggiungono: "Lo stesso zero idrometrico e stato abbassato rispetto a quello originario,e i fondali si sono rialzati non solo per la sospensione dei dragaggi. Dunque, non solo la scarsità delle piogge ha messo in crisi il nostro lago ma interventi dell’ uomo che hanno contribuito a peggiorare una situazione già precaria. L’ultimo intervento di una certa consistenza per portare l’acqua al lago risale al 1960 con la realizzazione del canale Anguillara finanziato dal governo Fanfani. Nel 2016, i comuni ebbero l’occasione di intervenire con proposte concrete in occasione della preadozione del regolamento del Piano del Parco del Trasimeno istituito con Legge Regionale nel 1995. Ma quel regolamento non andò avanti in Regione, nonostante la Legge del Parco ne prevedesse l’ adozione da parte della Regione entro un anno dalla sua istituzione. Ad oggi nulla è valso: neanche la possibilità di immettere acqua in esubero del Montedoglio attraverso l’impianto gia predisposto allo scopo.Le saracinesche al Paganico non si aprono perché dicono che occorre verificare la compatibilita dell’ acqua che arriva dall’appennino da immettere sul Lago. Ma l’acqua che esce tutto l’anno dal depuratore di Soccorso che serve i comuni del Trasimeno è compatibile con l’acqua del Lago? Non e la prima volta che viene richiesto il commissario straordinario per il Trasimeno, mentre non vengono fatte quelle manutenzioni degli affluenti che possono agevolare lo scorrimento delle acque verso il Lago,nonostante i soldi arrivati... ".