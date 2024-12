Cresce ’L’albero del Rispetto’ nel cortile della scuola

Sono passate riflessioni profonde tra i volti infreddoliti ma sorridenti dei ragazzi della scuola media ‘’Carducci’’ che, nonostante l’aria pungente del mattino, hanno assistito alla messa a dimora di un leccio nel cortile dell’Istituto. E non sarà un albero qualunque quello che crescerà sotto gli occhi di generazioni di ragazzini, ma sarà “L’albero del Rispetto“, uno dei tanti che l’associazione ‘Nel nome del Rispetto’ sta collocando in tante scuole umbre e di tutta Italia. La cerimonia si è svolta alla presenza di numerose classi, del corpo docente della Carducci, della presidente dell’associazione, Cristina Zenobi e della vicepresidente Cristina Virili. Toccanti e profonde le testimonianze e le riflessioni dei giovanissimi studenti sul tema del rispetto, dell’inclusione e sulla necessità di combattere la violenza e la prevaricazione in tutte le sue declinazioni. "È stato come sempre emozionante piantare un albero di così alto valore simbolico insieme ai ragazzi - ha detto la presidente Zenobi -. Il prossimo appuntamento sarà a Civita Castellana, all’Istituto Alighieri".