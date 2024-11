Courtial nominato. Alfiere del turismo

ASSISI - Hans-Albert Courtial, mecenate tedesco, organizzatore di pellegrinaggi culturali e sostenitore di musica e arte sacra, è stato insignito del riconoscimento di “Alfiere del Turismo Città di Assisi“, istituito dalla Giunta comunale: intende riconoscere l’operato di quanti abbiano contribuito a dare lustro alla città o si siano distinti per la loro attività di promozione nel mondo. Courtial è stato premiato per l’anno 2024 dal sindaco Stefania Proietti, presente anche l’assessore al turismo, Fabrizio Leggio. Ha ricevuto la spilla con lo stemma della Città di Assisi e una pergamena, con la motivazione del prestigioso titolo: "Uomo di elevata cultura, conoscitore della musica sacra e mecenate, che da più di mezzo secolo organizza pellegrinaggi ed eventi di alto valore culturale, volti alla promozione del territorio italiano. Ideatore della Fondazione Pro Musica e Arte Sacra, ha saputo diffondere il nome di Assisi in tutto il mondo".