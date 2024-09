Corsa Cobram. La goliardia va in bicicletta

CASTIGLIONE DEL LAGO - "Cari inferiori! Ho una grande notizia da darvi! Oggi siete tutti convocati alle 9 al Lido Arezzo di Castiglione del Lago, presso la “Merangola Beach Club“ per la disputa dell’ottava edizione della Corsa Cobram del Trasimeno". Si ripete dunque la corsa di fantozziana memoria che è stata pensata e organizzata dall’associazione di volontariato “Quelli del 65“ a partire dal 2016: non è una vera gara ciclistica ma un evento goliardico, una passeggiata in bici, liberamente ispirata al film “Fantozzi contro tutti“ e in generale alla fortunata saga ideata dal grande Paolo Villaggio. La corsa scatterà stamani alle 10 e passerà per Castiglione del Lago con tappa a Piana per una sosta fatta di divertenti gag fantozziane, con uno spuntino per ricaricarsi, e poi completare il percorso di circa 17 chilometri. Per i ritardatari c’è la possibilità di iscriversi stamattina con l’aiuto dei volontari dell’associazione.