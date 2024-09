Consulenze gratuite. Dietisti in campo . Come prenotarsi

I dietisti della Usl Umbria 1 parteciperanno all’Obesity Day, giornata nazionale promossa da Fondazione Adi, organizzata per sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti dell’obesità e per far conoscere l’attività dei servizi di dietetica sul territorio. Dal 7 all’11 ottobre 2024 i dietisti saranno a disposizione della popolazione adulta interessata per consulenze dietetiche gratuite nell’area della Usl Umbria 1. Prenotazioni fino al 20 settembre inviando una email a [email protected], indicando nome, cognome, numero telefonico.