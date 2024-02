Conservatorio Briccialdi. Parla il nuovo presidente. Dario Guardalben

TERNI Il nuovo presidente del Conservatorio “Briccialdi“, Dario Guardalben, si è presentato insieme al nuovo Cda a Palazzo Montani Leoni, sede della Fondazione Carit. "L’esperienza – così Guardalben – ha dimostrato che non c’è futuro se non crescendo tutti insieme, in piena sinergia con il territorio, con le Istituzioni e le altre Istituzioni di Alta formazione artistica. Il Conservatorio ha passato momenti difficili e senza il forte impegno della precedente presidente, Letizia Pellegrini, non si sarebbe riusciti a superare tale condizione: la forza di tutti ha portato a vincere la grande sfida della statizzazione. E’ dunque necessario che si faccia squadra e si collabori perché da soli non si va da nessuna parte. Le significative presenze oggi in sala, tra cui l’Accademia di Belle Arti e il Morlacchi di Perugia, stanno a significare che solo con la sinergia si è vincenti e si cresce. Da parte nostra - ha rimarcato Guardalben - c’è apertura completa anche con Istituti non statali, come l’Istituto Italiano di Design di Perugia, con cui il Briccialdi collabora da tempo: pubblico e privato devono unire le forze".