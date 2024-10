Condizioni gravi ma stabili

Resta ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria il dodicenne investito da un’auto lungo la centralissima via Primo Maggio, martedì scorso nell’orario di uscita delle scuole. Le condizioni del piccolo, pur ancora gravi, vengo comunque definite stabili. Rimane in rianimazione, con prognosi riservata e sotto stretto controllo sanitario. Nell’impatto con la vettura aveva riportato un trauma cranico e la frattura del bacino, oltre a contusioni varie. Nell’incidente era rimasta ferita, fortunatamente in maniera lieve, anche una minorenne che viaggiava nell’auto investitrice. La dinamica esatta dell’investimento resta al vaglio della polizia municipale, che ha effettuato i rlievi tecnici del caso. Il ragazzino era stato trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118. L’episodio ha scatenato aspre polemiche social sulla pericolsoità delle strade del centro. Intanto ieri pomeriggio un altro investimento in viale dello Stadio: ferito gravemente un 50enne.