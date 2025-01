Comune all’opera su ex Calai e Rocchetta

GUALDO TADINO – Gennaio è un mese importante per il Comune, perché ci sarà l’incontro con tutti i membri della Giunta regionale su temi fondamentali per la città, tra cui quelli del riuso dell’ex ospedale Calai e del progetto Rocchetta. Lo ha annunciato il sindaco Massimiliano Presciutti, affiancato dai suoi assessori, nella conferenza stampa di fine anno. Ha toccato tante altre problematiche: quella del futuro della Saxa Gualdo, ex Tagina, e dei suoi dipendenti, con l’assemblea degli azionisti che il 21 gennaio dovrà prendere delle decisioni; la Raeegest, che gestiva il servizio dei rifiuti di materiale elettrico, è stata rilevata da una azienda della provincia di Matera, che ha un piano di rilancio. In questo quinquennio verranno completati tutti i lavori in atto, con particolare riferimento a quelli finanziati con i fondi del Pnrr che dovranno essere conclusi entro il 2026; verrà completata l’impiantistica sportiva. L’impianto di atletica indoor "Fra Mauro" è diventato un centro di attrazione per molte società che praticano le attività specifiche: tra l’altro il 22 gennaio ospiterà il campionato regionale giovanile organizzato dall’Atletica Spoleto. Gli impianti gualdesi ospiteranno a febbraio il campionato nazionale paralimpico, a giugno il campionato paraolimpico. Per la piscina ci sarà una nuova gestione con ampliamento delle attività. "Il nostro ente- ha detto- è in salute dal punto di vista economico, ha i conti in ordine, tiene al riparo i cittadini da brutte sorprese; ha fatto buon uso delle risorse disponibili, mettendo al centro la sostenibilità. Siamo orgogliosi di quanto fatto".

Alberto Cecconi