Compare una buca . Dislivello a tradimento. Occhio alle caviglie

Forse il recente temporale, forse il logorio del tempo, fatto sta che in via Mazzini si è aperta una buca pericolosa. Non è la prima volta che la pavimentazione del centro storico perde pezzi. Tanti gli avvallamenti e le disconnessioni anche sul pavè di Corso Vannucci. Ma le buche sono un tormentone con il quale la città fa i conti da tempo immemorabile. Basta passare anche sui marciapiedi di via Fonti Coperte o via XX Settembre, ma anche nella centralissima via Vermiglioli e vicoli limitrofi per rendersi conto dello stato in cui versa l’asfalto cittadino.