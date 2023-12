Colonnina del gas abbattuta e fornitura in tilt

ORVIETO Un incidente avvenuto la notte di Natale a Ciconia ha mandato in tilt per tutta la mattinata la fornitura di gas nella zona de La Svolta, privando per varie ore numerose famiglie anche della possibilità di riscaldare le proprie abitazioni. Intorno alle 4.30 per cause in corso di accertamento, un’auto è uscita di strada colpendo due pali dell’illuminazione pubblica e la colonnina del gas, che ha preso fuoco. Sul posto sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco, la protezione civile e i tecnici di Anas e Italgas che hanno messo in sicurezza l’area. A causa dell’incidente è stata interrotta la fornitura di gas all’abitato de La Svolta in attesa che venisse realizzato un bypass alla conduttura. Un lavoro realizzato poco dopo che ha consentito di ridurre i disagi causati dalla distruzione della colonnina del gas. Il conducente dell’auto è rimasto illeso e se l’eè cavata solo con un grande spavento. Non si esclude che all’origine dell’uscita di strada possa esserci stato un colpo di sonno.