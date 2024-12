Città di castello fa tutto da solo. Finale da brivido e sconfitta

CITTÀ DI CASTELLO

CASTIGLIONE DEL LAGO

3

CITTÀ DI CASTELLO: Barbera 6,5, Barbieri 6 (29’ st Spiritosi 4), D’Alessandro Gabriele 6, Balocchi 6, Pignatelli 5,5, Jusufi 6, Muca 5,5, Cristiano 6 (54’ st Marasescu 4), Piselli 6,5, Osakwe 6,5, Serrano 5,5. All. Mambrini (squalificato)

CASTIGLIONE DEL LAGO: Ranieri 6, Bertini 6, Sabadashka 6 (23’ st Treppiedi 6), Manjate 6,5, Edu Mengue 6, Ferri 6, Vassallo 6,5, Galeotti 6, Pareggi 5,5 (17’ st Alessi 6), Verrilli 5,5, De Montis 6 (13’ st Sardone 6,5). All. Machi 6

Arbitro: Fanelli di Perugia 5,5

Note: Espulsi: 44’ pt Muca, 50’ st Barbera, 50’ st Spiritosi

Marcatori: 9’ st Piselli, 45’ st Galeotti, 50’ st Vassallo, 55’ st Sardone

CITTÀ DI CASTELLO - Finale surreale al Bernicchi, con il Castiglione del Lago che, sotto di un gol al 90’, realizza 3 gol nel recupero e supera un Città di Castello che, dopo aver giocato tutta la ripresa in 10 uomini, rimedia altre due espulsioni negli ultimi minuti. Al termine di un primo tempo senza emozioni, al 41’ Vassallo è atterrato da Muca nei pressi dell’area, con quest’ultimo espulso per fallo da ultimo uomo: punizione di Verrilli, Barbera ribatte, De Montis insacca ma è fuorigioco. Al 2’ st Manjate di testa colpisce la traversa. Al 9’ locali in vantaggio: corner ospite, un difensore allontana, palla a Piselli che avanza nella metà campo sguarnita, dribbla il portiere e insacca. Al 21’ l’arbitro punisce con il rigore una spinta di Pignatelli su Edu Mengue: Verrilli calcia debolmente e Barbera blocca. Gli ospiti pareggiano al 45’ con un tiro di Galeotti, quindi al 50’ vanno ancora in rete con Vassallo. Barbera protesta e rimedia il giallo poi il rosso, gli animi si accendono e Spiritosi è espulso per aver colpito un avversario, tra i pali va Marasescu che al primo intervento sbaglia lo stop di piede e Sardone segna.

Paolo Cocchieri