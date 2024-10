Circolo della Poesia. Spazio agli autori locali

Una nuova serie di cinque appuntamenti per il Circolo della Poesia, dedicato agli autori locali. Ieri mattina nelle sale del Circolo degli Illuminati è stato presentato il programma 2024. “Letture tifernati di autori locali“ giunto alla seconda edizione si propone di vivere la poesia come momento di riflessione, di incontro e confronto. Gli appuntamenti in programma saranno cinque, e si terranno nelle sale del Circolo Tifernate a partire dalle ore 18 nei mesi di ottobre e novembre. A presentare il calendario nel dettaglio la coordinatrice Catia Cecchetti che ha illustrato la modalità degli appuntamenti che inizieranno giovedì 17 ottobre, con la presenza degli autori in sala e letture dei loro componimenti da parte di professioni, con l’accompagnamento musicale. È stata rinnovata la collaborazione con la scuola comunale Puccini di Città di Castello e per la prima volta parteciperà Novamusica. Tra i poeti ospiti Angela Ambrosini che apre il ciclo di eventi col suol nuovo libro, mentre debuttano i poeti Brunella Tarducci, Veris Valentini e Andrea Cardellini. Chiude il programma Daniele Piccini. Alla presentazione del ciclo di iniziative c’erano i consiglieri Gabriele Tasegian, Alessandro Bruschetti e Giovanni Pambianco, insieme al presidente del Circolo Gregorio Anastasi e all’assessore comunale Michela Botteghi. Primo appuntamento da fissare in agenda: il 17 ottobre con Angela Ambrosini e “Il tempo rappreso“; giovedì 24 ottobre debutta Brunella Tarducci “Nel cuore della terra s’illumina il cielo2, si prosegue poi il 7 novembre con Veris Valentini “V come Amore“; il 21 novembre tocca ad Andrea Cardellini con “Polline“ per chiudere il 28 novembre alle ore 19 con Daniele Piccini e il suo “Canzoniere scritto solo per amore“.