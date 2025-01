Cimitero di Ripa Parte la riqualificazione: "Ecco come procederà il cantiere"

Dopo San Marco, dove è stata restaurata una cappella, seguono adesso interventi programmati per riqualificare il cimitero di Ripa. Il cantiere prenderà il via da martedì. I lavori riguardano il restauro di alcuni manufatti danneggiati dalla caduta di alcuni alberi per il forte vento. A darne notizia è l’assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini. "I danni al cimitero – spiega l’assessore - risalgono a più di un anno fa. Oggi finalmente partiamo con la riqualificazione, che inizia dallo sgombero dei loculi e che procederà con la progettazione e poi l’affidamento dei lavori. È un intervento importante che tanti cittadini di Ripa da settimane ci stanno chiedendo. Finalmente dal 7 gennaio la popolazione di ripa inizierà a vedere qualche risultato. Per consentire l’avvio dei lavori ieri è stata emessa un’ ordinanza sindacale con cui si dispone l’esecuzione delle operazioni di estumulazione massiva di quanto tumulato nei blocchi cimiteriali “Edicola 1S - Edicola 2s – Edicola 3s”.

Il complessivo intervento di riqualificazione del cimitero prevede il seguente cronoprogramma: operazioni cimiteriali massive che si terranno da gennaio a febbraio 2025; si proseguirà poi con il perfezionamento del progetto esecutivo da febbraio a giugno 2025; segue l’approvazione del progetto esecutivo e successivo affidamento lavori per luglio/ agosto 2025. I lavori, che avranno una durata di circa 90 giorni, sono programmati tra settembre e novembre 2025; infine - conclude l’assessore Zuccherini - la ricollocazione dei resti e le opere di finitura avverranno tra dicembre 2025 e gennaio 2026".