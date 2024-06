Ciao scuola, è l’ora dei centri estivi. Aumenta l’offerta per le famiglie

Con la chiusura delle scuole fioriscono i centri estivi per bambini e ragazzi: sono tantissimi quelli sparsi nel territorio che offrono svariate opportunità. Dalle parrocchie alle associazioni, passando per le strutture private: tra i tanti ce ne sono alcuni che sorgono in collaborazione con le scuole o gli enti pubblici. Nasce infatti dalla collaborazione tra la cooperativa La Rondine e la direzione didattica del secondo Circolo di Città di Castello la proposta di un centro estivo che si svolge nella struttura scolastica, nel quartiere La Tina. Una serie di attività che si svolgeranno dal 17 giugno al 9 agosto, con tempistiche diverse per gli alunni della scuola primaria e secondaria.

Il dirigente didattico Simone Casucci spiega il progetto: "Metteremo a disposizione i nostri spazi interni ed esterni, molto accoglienti, con l’opportunità di dare continuità anche a dei laboratori avviati durante l’anno scolastico. Senza dimenticare l’attività motoria, che sarà svolta nella palestra che da poco ci è stata riconsegnata dopo i lavori di restauro". Soddisfatto di questa collaborazione anche il presidente della cooperativa La Rondine, Luciano Veschi che ricorda: "I nostri centri estivi hanno una forte connotazione pedagogica, perché puntiamo alla crescita del bambino sotto diversi aspetti, non quelli legati al puro divertimento. Siamo soddisfatti di poter realizzare i centri estivi in un contesto scolastico così attrezzato e funzionale". I centri estivi nelle scuole di La Tina prenderanno il via il 17 giugno per gli alunni della primaria e il primo luglio per quelli dell’infanzia. Entrambi termineranno il 9 di agosto. La Rondine ha attivato i centri estivi anche nel comune di Monte Santa Maria Tiberina (dal 17 giugno al 21 luglio) all’istituto comprensivo Borgo Antico e nelle frazioni di Gioiello e Lippiano.

Intanto domani mattina saranno presentati i centri estivi sportivi alle ore 11.30 nella piscina comunale di Città di Castello in via Engels. Ad illustrare la proposta Polisport 2024 che si svolge negli impianti di Belvedere saranno il sindaco e gli amministratori comunali col presidente del Comitato umbro del Coni, Domenico Ignozza, l’amministratore unico di Polisport Stefano Nardoni insieme ai responsabili delle società sportive che collaboreranno all’organizzazione.