Ci sono oltre 31 milioni per sostenere la transizione energetica

PERUGIA – La Regione investe 31,2 milioni di euro per sostenere la transizione energetica e l’economia circolare, con l’obiettivo di attestare sempre più l’Umbria come modello di sviluppo sostenibile e inclusivo. Dettagli, modalità e benefici attesi da tre nuove azioni comunitarie messe in atto, previste dal Programma regionale FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) 2021-2027 per imprimere ulteriore slancio all’efficientamento energetico e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo su edifici pubblici e predisporre un programma di interesse regionale per la gestione integrata dei rifiuti. "L’Umbria in questi ultimi anni ha compiuto passi fondamentali in direzione della transizione energetica, dello sviluppo green ed è sempre più all’insegna della sostenibilità – ha detto l’assessore Roberto Morroni (foto) – I due bandi rivolti agli enti pubblici, importanti anche per la mole di risorse, complessivamente 17,7 milioni di euro, testimoniano la volontà politica di incrementare l’efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili".