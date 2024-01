Chiusi a Capodanno i Musei gestiti dal Comune

SPOLETO A nulla è servito l’appello del vicepresidente del Consiglio comunale Sergio Grifoni di mantenere aperti i musei cittadini nei giorni di festa. Nel primo giorno dell’anno, infatti, su cinque musei tre sono rimasti chiusi, ma hanno garantito l’apertura straordinaria ieri. Per la cronaca a rimane aperti sono stati i siti gestiti dal Ministero, la Rocca Albornoz e il Museo Nazionale del Ducato (dalle 11.15 alle 18.30) ed il Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano di Spoleto, aperto lunedì solo la mattina. Sono rimasti chiusi invece la Casa Romana, Il Museo del tessuto e del costume (Muteco), Palazzo Collicola, con la Galleria d’Arte Moderna ‘G. Carandente’ con l’Appartamento Nobile e le mostre temporanee e la Biblioteca Giovanni Carandente. Questi tre siti, gestiti dal Comune (foto) attraverso “Sistema Museo“, sono rimasti aperti invece nella giornata di ieri. Non è servita la provocazione del consigliere Grifoni che con una mozione addirittura chiedeva ad assessori e consiglieri comunali di impegnarsi gratuitamente e personalmente a prestare servizio per evitare la chiusura. Una chiusura che l’amministrazione comunale giustifica con la mancanza di personale e di risorse finanziarie. Una situazione che lo stesso consigliere comunale di opposizione Grifoni definisce intollerabile per una città a vocazione turistica come appunto è Spoleto. I tre musei chiusi sono inseriti peraltro anche nel circuito visitabile acquistando la “Spoleto Card“.