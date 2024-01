Chiesa di San Giuseppe. C’è la Festa della Befana della San Vincenzo

TERNI - Divertimento e regali per grandi e piccoli alla “Festa della Befana della San Vincenzo de’Paoli”, che si terrà domani alle 16 all’oratorio della parrocchia San Giuseppe Lavoratore a Terni, organizzata dalla San Vincenzo de’ Paoli, con il finanziamento dell’associazione Terni Col Cuore. Saranno circa 200 gli ospiti, bambini e accompagnatori, di diverse nazionalità, giovani famiglie assistite dall’Emporio Bimbi dalla San Vincenzo, insieme ai benefattori e giovani vincenziani, i volontari dell’Emporio Bimbi, al gruppo di animazione SuperMatti, che vivacizzeranno la festa per l’intero pomeriggio con giochi, una ricca merenda per tutti, in attesa dell’arrivo della Befana che porterà calze e giocattoli ai bambini. Alla festa hanno dato il loro contributo la Confcommercio e Clown Vip che hanno promosso il progetto “regalo sospeso” nei negozi della città, Luce per Terni. Una tradizione d’inizio anno, che nello spirito dell’associazione di volontariato San Vincenzo de’ Paoli di Terni, rinnova una piacevole occasione di festa e d’incontro per molte famiglie.