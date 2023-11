Chef Trotti sbarca in tv: "Vi farò amare la cucina"

Umberto Trotti racconterà la sua cucina anche in tv. Lo chef-influencer, originario di Ferentillo, sarà protagonista di una serie di videoricette che saranno trasmesse su Julius Plus, una nuova piattaforma streaming on demand, disponibile su dispositivi mobili e su smart tv. "Ognuno è imprenditore di se stesso – racconta Trotti –, che abbia una attività in proprio o sia dipendente ognuno è responsabile del proprio lavoro. Ai nostri tempi dove tutto è veloce, non basta essere bravi, occorre sempre più farsi conoscere e uscire dallo schermo, che sia piccolo o grande non importa, ciò che è fondamentale è trovare la chiave per “ influenzare” per “sedurre”, nel senso latino del termine, ovvero portare a sé". E questo lo chef Trotti lo sa bene. Lui che ha inventato il motto “Andiamo all’assaggio“ che sui social è diventato un must, che racconta quotidianamente la sua passione per la cucina, che è una passione di famiglia. "Mi impegno molto non solo nella mia attività – dice –. Ho voglia di farmi conoscere, di raccontare la mia filosofia del cibo a tutti e cerco ogni palcoscenico per farlo". Così chef Umberto è diventato amico di molti vip, ha cucinato nelle serate del Festival del Cinema di Venezia e in quelle dell’anniversario per i venti anni di Sky.

"Sono felice di entrare nelle case di molti italiani – conclude Umberto Trotti –: proporrò videoricette semplici, pronte in dieci minuti, adatte a tutti. La cucina è un gioco di sapori, di profumi e di colori, ingredienti di terra e di mare fusi con fantasia in pentola. E io voglio che tutti imparino ad amarla".