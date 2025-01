Celebrato il patrono . Polizia locale in festa. Premiate le classi quarte delle scuole primarie

Si sono svolte nella sala dei Notari di palazzo dei Priori le celebrazioni civili di San Sebastiano, Patrono della polizia locale. Sono state premiate le classi quarte delle scuole primarie vincitrici della borsa di studio Elisabetta Innocenzi, dedicata alla memoria della figlia del vigile urbano scomparsa alcuni anni fa a causa di un incidente. Ad aggiudicarsi il primo posto, e dunque i 700 euro in buoni per l’acquisto di libri e materiale didattico, sono state le classi Quarta A e Quarta B della scuola primaria di Villa Pitignano. Il secondo posto, invece, con premio di 550 euro in buoni per l’acquisto di libri e materiale didattico, è andato alla classe Quarta A della scuola primaria Nicholas Green di Lacugnano. Terza classifica (buono premio di 400 euro) la classe quarta B della scuola Giuseppe Mazzini di Ponte San Giovanni. Al quarto posto (con buono premio di 350 euro) si è posizionata la Quarta A della scuola Giovanni Cena, mentre al quinto posto (premio 300 euro) la quarta A della scuola primaria di Piccione.

E’ stata poi la sindaca Vittoria Ferdinandi a consegnare, a nome del corpo della polizia locale e del Comune tutto, un riconoscimento al maggiore Isabella Lucarelli per il raggiungimento del traguardo dei 25 anni di servizio. Sono state poi consegnate delle targhe celebrative rispettivamente al sotto tenente Renzo Rossi, all’appuntato scelto Marco Cristaldini e all’esecutore tecnico Maurizio Ceccotti dipendenti collocati a riposo durante il 2024. Infine la comandante Nicoletta Caponi ha consegnato al direttore Maurizio Caniglia l’assegno di 1.870 euro frutto della raccolta offerte del personale e dai colleghi in quiescenza della polizia locale di Perugia al reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Caniglia ha voluto ringraziare tutto il corpo della polizia locale.