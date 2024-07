C’è l’assestamento di bilancio al centro del nuovo Consiglio

GUBBIO – Dopo le prime due sedute del 17 e 26 luglio, che sono state accompagnate da non poche polemiche di vario tipo da parte di alcune parti della minoranza, il Consiglio Comunale si riunirà per la terza volta nella mattinata di domani, mercoledì 31 luglio. Il presidente del Consiglio Comunale Mattia Martinelli (foto), eletto nel corso della prima assise cittadina, ha convocato la riunione del Consiglio in sessione straordinaria in seduta pubblica per le 9.30 di domani in forma mista, in presenza presso la Sala Consiliare sita in Piazza Grande, da remoto tramite collegamento in videoconferenza.

Gli argomenti che risultano iscritti all’ordine del giorno sono i seguenti: comunicazioni da parte del presidente del Consiglio, comunicazioni da parte del sindaco, e come terzo punto viene posto l’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri triennio 2024-2026, seguito dalla variazione di bilancio con contestuale applicazione di quote di avanzo del risultato amministrazione 2023 e variazione DUP 2024-2026.