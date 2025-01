C’è “Classe di ferro“. Commedia al Bicini con il Canguasto

La Compagnia del Canguasto torna nella stagione del Teatro Bicini. E lo fa con “Classe di ferro“, commedia in due atti di Aldo Nicolaj stasera alle 21.15 e domani alle 17.15 e poi tutti i sabati e le domeniche fino al 2 febbraio. Protagonisti Marco Bovini, Alessandro Ferretti e Mariella Chiarini che firma anche la regia. Il lavoro è incentrato sui problemi della terza età, trattati con delicatezza e humour. Tre anziani si conoscono casualmente durante le passeggiate quotidiane nel giardino pubblico di una grande città: all’inizio solo un saluto, poi uno scambio di frasi e infine diventano amici. E così emergono l’apparenza della loro spensieratezza, le malinconie, le delusioni e le paure, in un quadro dolcemente buffo e teneramente cadenzato da qualche tic e piccole fissazioni. Ognuno affronta la realtà a proprio modo in uno spettacolo dalla doppia anima, che passa da momenti seri ad altri di coinvolgente allegria. Biglietto unico a 10 euro, ridotto studenti a 8.50 euro, con informazioni e prenotazioni al 333.3879119 anche con whatsapp o sms.