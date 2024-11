Castiglione “ammazzagrandi“. Terni Fc battuto di misura

CASTIGLIONE DEL LAGO

1

TERNI FC

0

CASTIGLIONE DEL LAGO: Ranieri, Edu Mengue, Manchia, De Montis, Roscini, Ferri, Vassallo, Galeotti, Ruggeri, Manjate, Skendaj. A disp.: Chiarello, Della Giovampaola, Imondi, Lesti, Giannetti, Rachini, Mirante, Bartolini, Treppiedi. All.: Machi

TERNI FC: Oliva, Scarletti, Flavioni, Bernabucci, Gaggiotti, Fischetti, Leonardi, Pucci, Mainardi, Ronconi. A disp.: Scopel, Barrow, Rocci, Covarelli, Dida, Mengoni, Pettorossi, Cordary, Rossi. All.: Tozzi Borsoi

Arbitro: Pannacci di Perugia (Giacometti-Biagiotti di Gubbio)

Marcatore: 13’ st De Montis.

Note: spettatori 200 circa. Recupero: pt 2’, st 4’.

CASTIGLIONE DEL LAGO - Il Castiglione del Lago si conferma ammazzagrandi battendo anche il Terni Fc dopo il blitz di Sansepolcro. Vittoria di misura per la formazione di Machi che sale a quota 11 in classifica portandosi al quartultimo posto. Il Terni Fc scivola invece fuori dai playout. A decidere la sfida è la rete di De Montis al 58’. Il tutto dopo un primo tempo nel quale il Terni Fc prova ad affondare il colpo con Ronconi e Mainardi ma Ranieri fa buona guardia. Nella ripresa i lacustri trovano subito il gol del vantaggio e sfiorano anche il raddoppio con Ruggeri ma Oliva è attento. Forcing nel finale dei ragazzi di Tozzi Borsoi che non basta però a rimontare. Al triplice fischio di Pannacci la festa è tutta del Castiglione del Lago che respira e scala la classifica.