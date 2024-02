Carabinieri in cattedra contro il bullismo alla scuola “Buonarroti“

MONTECCHIO - Carabinieri in cattedra contro il bullismo. Bullismo e cyberbullismo, buon comportamento del cittadino e approccio alle regole di convivenza. Sono stati questi i temi dell’incontro tenuto dai carabinieri nella scuola secondaria di primo grado “Michelangelo Buonarroti“ di Montecchio. L’iniziativa ha visto la presenza del sindaco, Federico Gori, e dei vertici della compagnia di Amelia. Alla presenza del comandante, il maggiore Laura Protopapa, e del luogotenente Giuliano Rotili, dopo il saluto del primo cittadino, i militari dell’Arma hanno parlato con i ragazzi delle tante tematiche che oggi sono centrali per le istituzioni. "L’obiettivo pienamente raggiunto – riferisce il sindaco – era quello dell’avvicinamento dell’Arma e più in generale delle istituzioni ai giovani cittadini, raggiungendoli proprio nelle scuole, affinché comprendano bene il ruolo che da sempre i carabinieri svolgono per le nostre comunità. Un ruolo che non è soltanto quello del controllo e della repressione dei reati, ma anche di informazione e ascolto".