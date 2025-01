Cambia nome e torna in Italia: arrestato

TERNI Dopo l’espulsione dall’Italia, cambia il cognome nel Paese d’origine, l’Albania, e torna clandestinamente a Terni, dove è stato fermato per un normale controllo e arrestato dai carabinieri. Protagonista un 37enne, finito in manette per violazione delle norme sull’immigrazione. Alla guida di un Suv risultato a noleggio, l’uomo è stato fermato da una pattuglia dell’Arma in via Narni. Nonostante il conducente avesse fornito una patente di guida riportante generalità apparentemente corrette, i militari lo hanno riconosciuto come pregiudicato. Dagli accertamenti è quindi emerso che il 37enne fosse stato già espulso dall?italia con accompagnamento alla frontiera nell’ottobre del 2022, non potendovi fare rientro prima di dieci anni. Lo straniero, come detto, in Albania aveva cambiato cognome. Per lui è scattato l’arresto, che è stato convalidato dal giudice: il 37enne è stato quindi scarcerato su disposizione del magistrato.