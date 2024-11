“Calunnia, inganni e ingiustizia nell’arte“. Evento all’Hotel Brufani

“Calunnia, inganni e ingiustizia nell’arte“ è il titolo dell’evento tra musica, parole e pittura che si svolge oggi alle 18 nella Sala Raffaello dell’Hotel Brufani organizzato da Umbria Music Fest International, Italia Arte Fest e Associazione Penelope Umbria presieduta da Adelaide Di Basilio con direzione artistica del maestro Walter Attanasi (nella foto). L’iniziativa si articola in vari momenti: “Figure femminili nell’arte pittorica“ con presentazione ed esposizione delle opere dell’artista Giovanna Romano, moderatrice Francesca Cencetti. Si parla poi de “La Calunnia ” di Sandro Botticelli con la professoressa Marilena Fiori in una lettura iconografica e iconologica del celebre dipinto.

E poi il concerto con il soprano Gioia Pucci e il pianista Cesare Goretta che eseguiranno “Giunse alfin il momento / Deh vieni, non tardar” da Le Nozze di Figaro di Mozart, l’aria “Eccomi in lieta vesta / Oh! quante volte “ da Capuleti e Montecchi di Bellini e ”O mio babbino caro“ da Gianni Schicchi di Puccini con Michele Dall’Oca, assistente produzione Umbria Music Fest International. L’Ingresso è libero.