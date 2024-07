Cade dal settimo piano. Ventiduenne grave in ospedale. Lotta tra la vita e la morte

Lotta tra la vita e la morte il giovane di 22 anni che, all’alba di ieri, è precipitato dal settimo piano di un palazzo di Ellera di Corciano. Un volo di oltre venti metri che lo ha fatto piombare sul tetto di un’auto, parcheggiata ai piedi dell’edificio. Un atterraggio violento, ma che ha reso la caduta non letale. Le condizioni del giovane sono estremamente gravi, è ricoverato in prognosi riservata. I carabinieri della stazione di Corciano e della sezione Radiomobile della compagnia di Perugia, stanno portando avanti le indagini, utili a ricostruire l’accaduto.

Aperte tutte le ipotesi, dall’incidente al gesto volontario. Con questa seconda ricostruzione che i primi accertamenti eseguiti tenderebbero a confermare. Ma l’accaduto, come detto, è ancora al vaglio dei militari dell’Arma. Al momento dell’incidente, secondo quanto è stato possibile apprendere, il ventiduenne non era da solo nell’appartamento in cui vive, ma nella caduta, per quanto ricostruito finora dagli investigatori, non sembrerebbero essere coinvolte altre persone. L’ipotesi che possa essere stato spinto, insomma, sembrerebbe scongiurata. Restano da ricostruire le ore precedenti all’incidente o a quello che prenderebbe la forma di un gesto autolesionistico. L’allarme è scattato immediatamente, con diverse persone svegliate di soprassalto dal rumore dell’impatto.

Il giovane è stato stabilizzato sul posto dal personale del 118 e quindi trasportato d’urgenza al Santa Maria della Misericordia di Perugia dove è tuttora ricoverato in condizioni, come detto, estremamente delicate. Gli accertamenti sono ancora in corso.

elleffe