Bus seguiti a vista d’occhio. Così cambia la tecnologia

La Giunta regionale ha aggiornato con una delibera il documento tecnico che definisce lo standard umbro per l’attrezzaggio dei mezzi del Trasporto pubblico locale regionale (Tpl) che si occupa in particolare di due tecnologie fortemente strategiche per i fini istituzionali: la localizzazione satellitare dei mezzi, altrimenti detta Avm (Automatic vehicle monitoring), e i sistemi di bigliettazione elettronica (Sbe).

A renderlo noto è l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche, che spiega: "I due sistemi, integrati tra loro, permettono una gestione strategica complessiva dell’intero sistema di trasporto regionale, abilitando tutti gli enti locali, che programmano i servizi, al controllo in tempo reale dell’andamento di ognuna delle corse del servizio urbano ed extraurbano". In particolare "la Regione si sta dotando, tramite la propria Agenzia Unica per il tpl, di una centrale di monitoraggio che, opportunamente collegata ad ogni mezzo, tramite la rete 4G e 5G, registrerà, tra l’altro: il numero delle corse effettuate ogni giorno, da confrontarsi con la programmazione giornaliera; per ogni corsa effettuata, il percorso seguito, i tempi di partenza e di arrivo ai capolinea, determinando puntualità, anticipo o ritardo il numero di saliti e discesi ad ogni fermata, assieme alle relative validazioni; la percentuale di evasione o di elusione tariffaria; il coefficiente di riempimento del mezzo. La bigliettazione elttronica poi permetterà l’uso di un solo titolo di viaggio negli autobus di tutta la regione, assieme a navigazione del Trasimeno, Minimetrò di Perugia e Funicolare di Orvieto".