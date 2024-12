Botta e risposta

TERNI Incontri "proficui" e "condivisione" d’intenti ma la Ternana calcio del presidente Stefano D’Alessandro (foto) e la Ternana Women che fa capo a Unicusano e quindi al sindaco Stefano Bandecchi, mettono i puntini sulle “i “del progetto stadio-clinica. Dall’incontro di venerdì, il Comune in una nota aveva sottolineato che era imprescindibile l’accordo con la Ternana Women in quanto proprietaria del terreno in cui sorgerà la clinica. Ieri in mattinata la società rossoverde del presidente D’Alessandro non ha mancato di sottolineare che "tutti i diritti relativi al progetto stadio-clinica sono di esclusiva proprietà della Ternana calcio Spa". Quindi a stretto giro di posta la replica della Ternana Women: "La proprietà del terreno dove sorgerà la clinica è nostra sin dalla prima acquisizione della Ternana di Guida tramite la Holding N21, che non aveva ritenuto di acquisire l’area della clinica. Ciò premesso, abbiamo dato sempre la nostra disponibilità a garantire il contributo economico previsto dall’intervento privato clinica, per la realizzazione del progetto intero, tanto da arrivare a definire un accordo tra le parti. Nel momento in cui si stava procedendo alla firma di tale accordo, la holding N21 proprietaria della Ternana Calcio, è stata acquistata dal dottor D’Alessandro al quale è stata confermata disponibilità e chiesto un incontro che al momento non è stato possibile avere".