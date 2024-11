Boom per Eurochocolate . Si va verso il tutto esaurito

Una dolce scommessa che sembra già vinta in partenza. A due settimane dall’avvio di Eurochocolate (che torna a Perugia dal 15 al 24 novembre), i dati delle prenotazioni alberghiere ed extra alberghiere per i due week-end del 16-17 e 23-24 novembre dimostrano che la kermesse al cioccolato è riuscita davvero a destagionalizzare il turismo in Umbria, attraverso lo spostamento di data dell’evento. Era l’obiettivo, non semplice, dichiarato dagli organizzatori e la sfida è stata vinta.

La conferma del “Chocoboom“ viene da un’indagine presentata da Eurochocolate che prende in esame i principali portali di prenotazione alberghiera per accorgersi che, ad esempio, su Booking.com si registra già un 95-96% di saturazione nel comprensorio Perugino e un 78-81% in quelli del Trasimeno e dell’Assisano. Si tratta dei tre principali distretti turistici in Umbria per numero di camere presenti "che, con la tendenza in corso, potranno far registrare uno straordinario sold out. Il tutto rafforzato dal fatto che è sempre più frequente decidere a ridosso della data di raggiungere la propria meta turistica – dicono gli organizzatori – E tutto ciò a vantaggio dell’intero tessuto regionale turistico dove l’andamento delle prenotazioni è più che buono, anche a Todi, Gubbio, Foligno". Il fenomeno turistico di Eurochocolate coinvolge pure le strutture extralberghiere. Consultando Airbnb, si vede come siano rimasti pochissimi alloggi liberi a Perugia.

Grande la soddisfazione del patron Eugenio Guarducci, il primo a credere nella scommessa. "Normalmente – commenta – novembre corrispondeva in Umbria al primo mese di bassa stagione turistica. Mentre quest’anno, finalmente, potremo registrare una crescita esponenziale proprio grazie alla dolce kermesse. Tutto ciò contribuirà a sfatare ancora una volta la tesi che Eurochocolate sia caratterizzato soltanto dal turismo mordi e fuggi. Certo, i turisti giornalieri sono la maggioranza, ma possiamo assicurare, senza timore d’essere smentiti, che non c’è nessun altro evento nella nostra Regione, al di fuori di quelli “comandati” (Natale, Capodanno, Pasqua), che ha una capacità così elevata di attrarre un numero di arrivi e presenze alberghiere così importante e diffuso nel territorio". Altro dato significativo è la programmazione di viaggi di gruppo organizzati: nel portale di Eurochocolate c’è una sezione dove sono pubblicizzati pacchetti di viaggio promossi da oltre 100 tra agenzie, Pro Loco, associazioni e Cral.

Sofia Coletti