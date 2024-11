Boom a Eurochocolate. L’invasione dei golosi accende l’acropoli. E crescono gli incassi

Eurochocolate è davvero tornata. Il primo sabato della kermesse registra un indiscutibile e travolgente successo di pubblico e di gradimento che riporta nell’acropoli quella dolce invasione di golosi che mancava dal 2019. Fin dalla mattina Corso Vannucci si è riempito di visitatori che hanno affollato stand, animazioni, spettacoli di strada e attività della kermesse con il sold out di tutte le degustazioni pomeridiane al Choco Lab. E si sono poi riversati su bar, ristoranti ed esercizi pubblici dove si sono formate lunghe file all’ingresso nell’ora di pranzo. Complice il bel tempo e il clima più mite dei giorni scorsi l’afflusso di pubblico si è prolungato fino alla serata.

"Siamo molto contenti e soddisfatti, è sorprendente come la città si sia riaccesa a novembre" commenta il patron Eugenio Guarducci. "Le previsioni erano molte positive sulla base delle prenotazioni alberghiere, in più si sono aggiunte moltissime presenze mordi e fuggi. Di certo funziona il clima festoso, le animazioni e gli spettacoli di strada rappresentano una bella svolta nel format di Eurochocolate e la rendono sempre più la festa al cioccolato". Ancora presto per dare cifre definitive, ma c’è un dato che Guarducci tiene a sottolineare. "Alle 16 di sabato, rispetto al 2019 c’è una crescita degli incassi pari al 26,50%. Stiamo parlando di numeri importanti, ovviamente vanno verificati ma indicano che siamo sulla strada giusta". Insomma si punta al milione di presenze? "Se il clima regge e si sparge la voce è probabile che la cifra sia raggiunta – ribadisce –. Ci aiuta molto il passaparola grazie alle dirette di Radio Subasio e alla presenza di influencer come Valeria Angione". E oggi si riparte, accompagnati dai Choco Buskers con la Choco Street Band, la Choco Parade, le performance di danza aerea del Circo Tic.

Sofia Coletti