Bando riservato alle associazioni. Ecco i 26 finanziamenti concessi dal Comune

SPOLETO Ventisei progetti finanziati dal Comune attraverso il bando riservato alle associazioni. Le risorse distribuite ammontano a 52.084 euro mentre le proposte ammesse in graduatoria sono 42.

Per il settore attività socio-aggregative e disagio sociale dono state finanziate Ducato Calcio (2.500 euro), Pro loco Protte (2.500 euro), Il Girasole (prevenzione del comportamento alimentare nelle scuole - 2.367,72), Peter Pan (1.000) e Croce Rossa Spoleto (Befana per tutti - 577,36).

Per le politiche giovanili finanziate fondazione Amen (Spoleto fashion talent - 1.490,85 euro) e cooperativa Il Cerchio (1.490 euro), nel settore sport finanziati Ap4 (torneo Ducato women - 2.500 euro), Karate team Italia (Coppa giovani, 2.500), polisportiva La Fenice (Trofeo ginnastica - 2.500), Social Sport Spoleto (2.500), Boxing club (round robin internazionale di pugilato - 2.220) e bocciofila (quinto gran premio 1.171 euro).

Nel settore delle attività culturali e celebrative finanziati FuoriFestival (2.500 euro), Modern Music School (spettacolo Si salvia chi può, 2.073), Pro loco di Azzano (gli eventi a tema natalizio - 1.984), associazione Giovanni Parenzi ("Presepi a Spoleto" - 1.637), e L’Orfeo (Concerto di Natale - 750 euro).

Per le attività di conoscenza dell’identità e della memoria locale finanziata l’associazione Ex convittori Spoleto (restauro lapide - 366 euro), mentre per la valorizzazione, dello sviluppo economico è stato sostenuto il progetto di Confartigianato Terni (progetto Learn4future - 2.450 euro).

Sul fronte dello sviluppo turistico finanziate Confcommercio (villaggio polare di Babbo Natale - 2.500), Vivi Spoleto (2.500), ConSpoleto (Bit Milano - 2.030) e Pro loco Busetti (Ferragosto spoletin - 1.91).

Per la valorizzazione dell’ambiente contributo accordato a Giromondo (2.250) e Fattoria sociale (1.725)