Ballottaggio: il “peso“ degli outsider

ORVIETO Uno scontro tra due idee di futuro con l’incognita rappresentata dai voti in libera uscita degli altrettanti schieramenti minori a cui è da ricondurre oltre il 26 % dei consensi. Il ballottaggio di domani e lunedì tra Roberta Tardani, sindaco uscente del centrodestra, ed il medico già presidente dell’Orvieto basket, Stefano Biagioli, del centrosinistra, è si una questione politica, ma anche numerica perchè a fare la differenza saranno i voti della terza classificata Roberta Palazzetti che ha ottenuto oltre il 19 % e di Giordano Conticelli di Nova, che ha preso il 9%. Sia Palazzetti che Conticelli non hanno dato indicazione di voto ai sostenitori. Tardani è in testa con il 45% mentre il campo largo che sostiene Biagioli ha poco meno del 29 %. Tra il primo ed il secondo classificato ci sono 1700 voti di scarto, ma sia Nova che Proposta Civica di Palazzetti hanno al proprio interno anime tanto di destra quanto di sinistra.