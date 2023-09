Baiocco d’oro Festa per Adriano Piazzoli. Memoria storica e grande collezionista

Grande festa per Adriano Piazzoli, memoria storica della città e del “suo“ Borgo d’oro dove vive e dove conserva con cura le sue collezioni. Migliaia di libri, cartoline, riviste e quotidiani, documenti. Anche dischi e videocassette. Ieri in occasione della festa di San Michele a Porta Sant’Angelo, alla Biblioteca San Matteo degli Armeni, c’è stato il conferimento del “Baiocco d’oro“ del Comune di Perugia proprio ad Adriano Piazzoli. Erano presenti l’assessore alla cultura Leonardo Varasano e il presidente di Vivi il Borgo Franco Mezzanotte. Dopo la cerimonia è stata inaugurata la mostra fotografica documentaria dedicata a Piazzoli. Lui, 82 anni, tra i soci fondatori dell’associazione Numismatico Filatelica "Vermiglioli" ed ex consigliere della Società di Mutuo Soccorso, è uno dei più grandi collezionisti di Perugia. Ha iniziato a conservare materiale fin da ragazzo e oggi oltre ad una immensa biblioteca dispone anche di una preziosa collezione di cartoline.

Adriano conosce ogni vicolo della città. Com’era, com’è diventata oggi. Ha sempre vissuto in Corso Garibaldi. Da quando da bambino vendeva caramelle: "Avevo dieci anni – ha ricordato –. Mio padre staccava i biglietti al Cinema Carmine, l’attuale Post- Modernissimo. Con la camicetta bianca, giacchetta e farfallino, vendevo caramelle da 5 lire e le Rossana da 10. In galleria i signori mangiavano le più care". Ha frequentato le scuole medie in via Bartolo, poi ha cominciato a lavorare in legatoria da apprendista. "La mia passione per il collezionismo è nata così, facevo il rilegatore di libri. Poi sono entrato in Comune". Dal 1996 è in pensione e si è dedicato ancora di più alle sue collezioni. Conserva pezzi rari e storici. E da ieri, anche il "Baiocco d’oro".