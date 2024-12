Aziende al top Tecnologie a infrarossi: "La nostra forza? La ricerca continua"

L’Umbria è conosciuta e apprezzata in tutto il mondo anche per la sua specializzazione nell’ambito dell’autoriparazione, in particolare per il settore carrozzeria. Le tecnologie e le strumentazioni per carrozzeria ideate e realizzate nel cuore verde d’Italia, infatti, sono tra le più apprezzate e innovative al mondo e vengono esportate in tutti i mercati esteri. Lo testimonia l’attività dell’azienda Bellini Systems di Perugia che, a fine novembre, ha accolto nel suo centro tecnico di Ponte San Giovanni una delegazione di quindici professionisti del settore provenienti dal Giappone. Guidati da Yutaka Urasawa, titolare dell’impresa giapponese Speedy, importatrice da oltre quarant’anni dei macchinari realizzati da Bellini Systems, i titolari di carrozzeria giunti dal Paese del Sol levante hanno incontrato i vertici dell’azienda perugina per conoscere le ultime novità del settore, confrontarsi sul tema e stringere ulteriori rapporti commerciali. "Oltre a commercializzare vernici e prodotti di consumo – ha spiegato l’amministratore unico di Bellini Systems, Lorenzo Basigli –, la nostra azienda si occupa principalmente di progettare e produrre banchi scocca e sistemi con tecnologia a raggi infrarossi che consentono la verniciatura ed essiccatura attraverso l’energia elettrica. Sono strumentazioni destinate non solo al mercato europeo: esportiamo infatti negli Stati Uniti, in Australia e in Asia, dalla Corea del Sud alla Tailandia, ma soprattutto in Giappone. Parliamo di mercati tecnologicamente molto avanzati, ma nel settore autoriparazione l’Italia è sempre stato un Paese innovatore, tracciando le linee guida di sviluppo a livello mondiale".