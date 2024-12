Avvocati e Coni sulla riforma dello sport

È in programma oggi alle 17.30, nella Sala dell’Investitura di Palazzo della Corgna, il convegno organizzato dal Coni Umbria, in collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Perugia, dal titolo “Safeguarding e riforma dello sport“. Il tema trattato nel corso dell’incontro farà in particolare riferimento al decreto legislativo 39/2021 e agli adempimenti per le associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche. "Vista l’importanza delle novità che riguardano un settore che coinvolge tantissimi cittadini e associazioni sul territorio - fanno sapere i promotori dell’iniziativa – i presidenti e i dirigenti delle associazioni sportive sono invitati a partecipare". Il convegno è aperto a tutti gli addetti ai lavori e a chiunque sia interessato ad approfondire la conoscenza degli aspetti giuridici e fiscali della recente riforma: verranno affrontati, infatti, i suoi punti salienti e le reali necessità che stanno emergendo nel mondo associativo sportivo alla luce di queste grandi novità normative.