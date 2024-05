Auto a metano fuori strada: ferito conducente

CASCIA – Auto alimentata a metano finisce fuori strada, indispensabile l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il conducente dall’abitacolo. L’incidente si è verificato ieri mattina lungo la strada che conduce a Cascia. Un automobilista ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori dalla carreggiata. L’alimentazione a metano ha reso la situazione piuttosto pericolosa e sul posto sono immediatamente intervenuti i pompieri della squadra del distaccamento di Norcia. I soccorritori hanno estratto la persona dall’auto e l’hanno affidata alle cure del 118, mettendo in sicurezza sia il veicolo che l’area dell’incidente. I sanitari hanno trasportato il ferito (non in gravi condizioni) all’ospedale di Foligno. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Monteleone di Spoleto che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente.