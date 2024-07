Atti vandalici, chiuse le scale mobili. Gravi danni agli impianti del Cassero

CITTà DI CASTELLO

Sono state distrutte tutte e due le paline di controllo delle scale mobili del Cassero che da ieri sono transennate quindi, di nuovo ferme. Non c’è pace per questi impianti che collegano l’Ansa del Tevere e i giardini del Cassero quindi il centro storico e costituiscono una ‘porta’ di accesso importante per la città. Ora sono state di nuovo danneggiate da un atto di vandalismo quindi chiuse al pubblico in attesa del ripristino. Sul caso sono in corso le indagini, perché stavolta non si tratta di un guasto meccanico o di una ‘revisione’, ma di un gesto volontario perpetrato da ignoti.

La società Edarco, che gestisce gli impianti meccanizzati ha comunicato che "le scale sono state chiuse in quanto ignoti hanno manomesso le colonnine di sicurezza e di arresto poste all’uscita della prima e della seconda scala". La prima colonnina si "presenta pericolante poiché divelta mentre dalla seconda sono stati asportati la pulsantiera e l’avviso luminoso di divieto di accesso", riferisce la società. La ditta incaricata della manutenzione delle scale mobili è stata subito avvisata e a sua volta ha invitato in modo perentorio "alla chiusura degli impianti per motivi di sicurezza". Per questo i tecnici del Comune hanno disposto sugli accessi segnalazioni con bande di colore bianco-rosso e quindi hanno transennato gli ingressi.

A seguito di questa situazione causata "da un atto vandalico compiuto da ignoti", il Comune ha sporto regolare denuncia e sono in corso le indagini. Sono stati messi a disposizione delle forze dell’ordine "i filmati delle telecamere di sorveglianza che potrebbero fornire elementi utili all’individuazione dei responsabili". L’amministrazione comunale annuncia linea dura contro gli atti di vandalismo ai danni dei beni della città: "Al termine delle indagini ci costituiremo come parte lesa nei confronti dei soggetti responsabili, con relativa richiesta danni per la situazione causata". Intanto da oggi la zona del cantiere della variante del Cassero subisce un’importante modifica al traffico: sarà chiuso parte di viale Nazario Sauro per consentire l’avanzamento dei lavori. Il tratto è compreso tra la discesa Marchesani e l’accesso al parcheggio Raniero Collesi, che resterà comunque sempre accessibile per la sosta così come piazzale Ferri. La modifica della circolazione veicolare, disposta con un’ordinanza del comando della Polizia Locale, consentirà la posa del manto bituminoso che rivestirà la nuova rotatoria già allestita all’ingresso dell’area di parcheggio dell’ansa del Tevere.