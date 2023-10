Assisi Teatro Sacro: spettacoli e convegno di studi

Tornano la serie di spettacoli e il convegno di studi ‘Assisi Teatro Sacro’: dal 6 all’8 ottobre studiosi provenienti da diversi atenei italiani si troveranno ad Assisi per l’incontro di studi a palazzo Bonacquisti, "Vite da santi nella narrazione spettacolare", per fare il punto sul teatro sacro. Insieme a questo momento di approfondimento il 6 e 7 ottobre si potrà assistere a due spettacoli a ingresso gratuito: il "Ludus Danielis" e "Misa Tango". "L’attenzione si concentra questa volta sulla narrazione di vite ‘esemplari’, tra sacro e profano, nel teatro e nel cinema, in una prospettiva europea, che spazia dal Medioevo al Novecento - spiega il prof. Alessandro Tinterri, dell’Ateneo di Perugia -. All’interno di questo quadro la seduta centrale del convegno sarà dedicata al critico e storico teatrale Silvio d’Amico, creatore dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma, a lui intitolata, e dell’Enciclopedia dello Spettacolo, convinto assertore della rinascita del dramma sacro". ! Le prime due serate dell’incontro - spiega Pier Maurizio della Porta, direttore artistico degli spettacoli - saranno concluse da spettacoli in cui interverranno professionisti, ma anche alcuni abitanti di Assisi e del territorio che hanno fatto dell’interesse per il teatro, per la musica e per la danza, attività che seguono tutto l’anno, alcuni di loro ne hanno fatto addirittura la loro professione. Ci piace l’idea che siano gli stessi cittadini di Assisi a coltivare gli interessi che furono anche dei loro avi".