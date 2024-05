Ase, manutenzione pulizia stradale e taglio dell’erba

SPOLETO - Proseguono anche questa settimana gli interventi di Ase Spoleto nel territorio comunale: dalla manutenzione e pulizia stradale al taglio dell’erba, dagli interventi nei cimiteri e a quelli che interesseranno gli edifici pubblici. Per quanto riguarda le strade è in opera la sostituzione di alcune parti della pavimentazione in corso Mazzini, la pulizia delle griglie in via dei Vetrai, via Piersanti Mattarella ed al parcheggio di via Visso, la pulizia delle cunette e delle banchine in via Vetrai, via Posterna (ingresso parcheggio) e via San Paolo, la decespugliazione in corso Flaminio, via Sandro Pertini e via Flaminia. Insieme al taglio dell’erba a Eggi, c’è la manutenzione del verde ai giardini di via Sinibaldi, via Svizzera, piazzale Europa e via Danimarca, mentre nei cimiteri di Spoleto, S.Sabino e S.Giacomo previsto lo svuotamento dei sacchi.